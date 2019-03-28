"Когда стреляла – не понимала, что такое". Сливко - о четырех промахах

Россиянка Виктория Сливко подвела итоги спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени. Спорстменка заняла 33-е место. При этом она допустила 5 промахов, 4 из которых – на лежачем рубеже.

– Что случилось на первом рубеже? Пока не могу сказать. Когда стреляла – не понимала, что такое, – цитирует Сливко "Тюменская арена". – Потом сказали, что все ушло вниз. Так что, наверное, ветер. Четыре промаха – и все габариты.

– Потом уже просто терпели, держа в уме пасьют?

– Да, но дистанция очень трудная. Нереально тяжело бежать. Селитра никак не помогла, трасса разбита…

