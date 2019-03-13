21:15 | Биатлон

"Когда нет призовых мест, присутствует неудовлетворение". Хованцев - о результатах сборной России на ЧМ

2
Обсудить

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что испытывает неудовлетворение от результатов национальной команды на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В активе россиян одна медаль - серебро Александра Логинова в спринте.

- Как быть довольным? Мы хотим, чтобы у нас было больше медалей, пока этого не получается. - приводит ТАСС слова Хованцева. - Я максималист, и когда нет призовых мест, присутствует неудовлетворение. Начинаешь прокручивать прошедшие гонки, искать возможные ошибки, но обвинять спортсменов я не хочу, никогда этого не делал.

Напомним, чемпионат мира завершится 17 марта. 

Все о биатлоне - здесь

Опрос

Чего вы ждете от сборной России по биатлону на чемпионате мира-2019?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6213806

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ