"Когда нет призовых мест, присутствует неудовлетворение". Хованцев - о результатах сборной России на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что испытывает неудовлетворение от результатов национальной команды на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В активе россиян одна медаль - серебро Александра Логинова в спринте.

- Как быть довольным? Мы хотим, чтобы у нас было больше медалей, пока этого не получается. - приводит ТАСС слова Хованцева. - Я максималист, и когда нет призовых мест, присутствует неудовлетворение. Начинаешь прокручивать прошедшие гонки, искать возможные ошибки, но обвинять спортсменов я не хочу, никогда этого не делал.

Напомним, чемпионат мира завершится 17 марта.

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