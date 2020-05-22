Касперович не исключил, что Логинов будет тренироваться вместе с болгарскими биатлонистами

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович считает, что его работа в сборной Болгарии не скажется на их сотрудничестве.

— Никаких сложностей я не вижу, — цитирует Касперовича Rt. -Первое, о чем подумал, и даже Саше об этом сказал, что у меня наконец-то не будет никаких проблем с тем, чтобы в ходе Кубка мира и всех основных стартов получать аккредитацию, позволяющую мне находиться на стадионе и на трассе. Соответственно я буду присутствовать на всех этих соревнованиях.

Возможно, и сейчас сумеем устраивать там какие-то сборы совместно с болгарской командой. Но тут говорить о конкретике рано: многое будет зависеть от того, кто из тренеров возглавит мужскую сборную России. Пока, правда, в этом вопросе нет никакой ясности, как и в отношении рабочих планов.