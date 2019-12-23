Лучший новичок сборной России Карим Халили рассказал, как отнесся к тому, что его взяли в роли запасного на январские этапы Кубка мира. Он занимает 6-е место в общем зачете Кубка IBU и выполнили критерии отбора в первую сборную.

— Вы постоянно держали в уме цель быть лучшим в команде и попасть на Кубок мира?

— Честно говоря, я так и хотел начать сезон на Кубке IBU, проверить там свои силы, и уже после Нового года отобраться на этап Кубка мира. Пока все идет по плану.

— Нервничали, когда тренеры заявили, что не хотят менять состав и берут вас только запасным?

— Особо нет. Понятно, что все равно после Нового года у меня будут важные старты. В том числе, юниорский чемпионат мира. Поэтому я готовлюсь в прежнем режиме, а где мне выступать — пусть решает руководство. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Карима Халили читайте здесь