Каминский ведет переговоры с Логиновым и Елисеевым по поводу формата подготовки

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, когда будет принято решение о формате подготовки Александра Логинова и Матвея Елисеева к новому сезону.

«Со спортсменами ведем диалог, но пока все в стадии переговоров. По идее, мы должны все решить в середине апреля, до или после экспертного совета.

С меня же спрашивают за этих спортсменов – и правильно делают, поскольку старшим тренером являюсь я. В противном случае мне надо уходить с должности старшего тренера и называться, к примеру, тренером резерва», – приводит слова Каминского ТАСС.

В текущем сезоне Логинов и Елисеев готовились отдельно от сборной по индивидуальным планам личных тренеров. Из-за низких результатов Союз биатлонистов России выразил мнение о том, что спортсменам будет лучше готовиться к олимпийскому сезону централизовано в составе сборной команды страны.

В сезоне 2020/2021 в общем зачете Кубка мира Логинов стал 17-м, а Елисеев 21-м.