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Каминский и Шашилов продолжат работать старшими тренерами сборной России по биатлону

16:52
Виктор Майгуров. Фото СБР
Виктор Майгуров. Фото СБР
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что старшие тренеры мужской и женской сборных России по биатлону Юрий Каминский и Михаил Шашилов продолжат работу на занимаемых постах.

«Каминский и Шашилов продолжат работать старшими тренерами сборной. В составе их помощников могут произойти изменения», — рассказал Майгуров.

Сегодня, 2 апреля, тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал удовлетворительным выступление мужской и женской команд на международных соревнованиях.

По итогам сезона-2020/21 женская сборная России потеряла максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон. На чемпионате мира в Поклюке (Словения) национальная команда завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11060049

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