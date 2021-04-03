Сборная Ханты-Мансийского округа выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону
Сборная Ханты-Мансийского автономного округа выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
В составе победителей выступили Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая. Второе место заняла сборная Тюменской области (Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Виктория Сливко). На третьей строчке — команда из Новосибирской области (Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Анна Никулина).
Чемпионат России по биатлону
Ханты-Мансийск
Женщины
Эстафета
1. ХМАО (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина, Ксения Довгая) — 1.13.30,0
2. Тюменская область (Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Виктория Сливко) — отставание +26,8 секунды.
3. Новосибирская область (Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Анна Никулина) — +56,6
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