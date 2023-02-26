Каминский: «Мухамедзянов по ходу чемпионата России вышел на уровень лучших»

Тренер Юрий Каминский прокомментировал «СЭ» победу Ильназа Мухамедзянова в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

— Насколько родная трасса помогает Ильназу?

— Конечно, помогает. У него есть недостаток — невысокая вариабельность хода. Поэтому ему очень важно трассу прикатать. Тогда этот недостаток становится плюсом. Он даже знает, наверное, в какую погоду и как использовать разные участки трассы. Конечно, на своей трассе чувствует себя уверенно.

— Это его первая победа. Удивлены такому результату?

— Нет. У него даже один промах лишний. Наверное, немножко начал волноваться. Когда промазал, успокоился и дальше начал работать осознанно. Предполагаю, что так. Он у нас по ходу вышел на уровень лучших. Как правило, на последнем круге у него с Латыповым первые-вторые места.

— Потенциал для роста большой?

— Да. Ту же самую вариабельность хода можно повысить, силовой компонент, — сказал Каминский «СЭ».

В большом масс-старте Мухамедзянов пробежал дистанцию в 15 км за 41 минуту и 24,5 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.