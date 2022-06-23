Губерниев предложил устроить дебаты Майгурова и Нуждова накануне второго тура выборов президента СБР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» предложил провести дебаты кандидатов на пост президента Союза биатлонистов России накануне второго тура выборов.

«Еще раз хочу сказать, что не отказываюсь от своего предложения и приглашаю Майгурова и Нуждова в прямой эфир в любое время, — сказал Губерниев «СЭ». — Можно это сделать в рамках программы «Громко» или «Все на матч». Что такое дебаты? Первая часть — выступление кандидатов с программой. Во второй части кандидаты задают вопросы друг другу. А в третьей отвечают на вопросы ведущего, в данном случае на мои».

Также Губерниев предложил формат ток-шоу.

«Можно пригласить зрителей в студию, можно сделать ток-шоу, можно принимать телефонные звонки. Все, что угодно можно сделать в прямом эфире. Еще раз приглашаю и Майгурова, и Нуждова. Мне кажется, такое будет интересно всем. Но мы помним, что Виктор Викторович отказался, сославшись на нехватку времени. Нуждов согласился. Так что могу только повторить свое приглашение. Я в хороших отношениях и с тем, и с другим. Наблюдаю за выборами со стороны», — добавил он.

По итогам первого круга Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а Алексея Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.