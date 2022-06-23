Губерниев убежден, что результаты выборов президента СБР были бы другими при тайном голосовании

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги первого круга выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Я предполагал, что будет второй тур. Но я убежден, что результаты сегодня были бы другими, если бы голосование было тайным. Насколько я знаю, представители ряда регионов при открытом голосовании свою позицию изменили. Мы понимаем почему. С моей точки зрения, должно быть таинство выборов. Я не очень понимаю, почему голосование было открытым, но так они проголосовали, им виднее. Нас ждет увлекательная борьба. Молодец Майгуров, который одержал предварительную победу, но Нуждова я со счетов тоже не сбрасываю. Так что не берусь предполагать, как завершатся выборы в августе. Это хорошее сражение, но еще раз хочу подчеркнуть, что при тайном голосовании результаты были бы другими. Не факт, что в пользу Нуждова, но тем не менее», — сказал Губерниев «СЭ».

По итогам первого круга Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а Алексея Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса. В связи с этим на выборах главы СБР состоится второй тур — он пройдет в конце августа.