Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:22

Губерниев убежден, что результаты выборов президента СБР были бы другими при тайном голосовании

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги первого круга выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Я предполагал, что будет второй тур. Но я убежден, что результаты сегодня были бы другими, если бы голосование было тайным. Насколько я знаю, представители ряда регионов при открытом голосовании свою позицию изменили. Мы понимаем почему. С моей точки зрения, должно быть таинство выборов. Я не очень понимаю, почему голосование было открытым, но так они проголосовали, им виднее. Нас ждет увлекательная борьба. Молодец Майгуров, который одержал предварительную победу, но Нуждова я со счетов тоже не сбрасываю. Так что не берусь предполагать, как завершатся выборы в августе. Это хорошее сражение, но еще раз хочу подчеркнуть, что при тайном голосовании результаты были бы другими. Не факт, что в пользу Нуждова, но тем не менее», — сказал Губерниев «СЭ».

По итогам первого круга Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а Алексея Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса. В связи с этим на выборах главы СБР состоится второй тур — он пройдет в конце августа.

Биатлон
Виктор Майгуров
Дмитрий Губерниев
СБР
0
Читайте также
10 продуктов, улучшающих зрение
Мхитарян стал игроком «Интера», Неймара сплавляют в «Барсу», а самого дорогого вратаря мира ссылают в «Ниццу». Главные трансферные слухи Европы на 23 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СБР сообщил подробности повторных выборов президента организации

Губерниев предложил устроить дебаты Майгурова и Нуждова накануне второго тура выборов президента СБР
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости