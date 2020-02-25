Иван Черезов: «ЧМ-2020 оставил неоднозначное впечатление»

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов в интервью «Известиям» отметил, что чемпионат мира-2020 оставил у него неоднозначные впечатления.

— ЧМ-2020 стоит признать успешным для нашей сборной?

— Он оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, у нас давно не было золотых медалей в личных гонках, особенно у мужчин. Поэтому первое место Логинова в спринте имеет важное значение для всего российского биатлона. Бронза в пасьюте — также отличный результат, хотя гонка шла так хорошо, что Саша вполне мог выигрывать второй раз подряд. Жаль, не сложилось на последнем огневом рубеже. В любом случае он герой, большой молодец, что так великолепно подготовился к решающему старту сезона. С другой стороны, этот ЧМ оставил неприятный осадок в связи с тем, что происходило вне гонок. Сначала история с оскорблениями Саши от ряда конкурентов, а потом этот полицейский рейд.