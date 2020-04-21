Итальянка Алексия Рунгальдер завершила карьеру в 28 лет

Итальянская биатлонистка Алексия Рунгальдер объявила о завершении игровой карьеры в возрасте 28 лет.

Рунгальдер является бронзовым призером чемпионата мира-2017, а также завоевала серебро на чемпионате Европы-2018.

— Заниматься спортом на высоком уровне утомительно, но, с другой стороны, это заставляет чувствовать непередаваемые эмоции, — написала Рунгальдер в Instagram. — Для меня спорт был школой жизни. Чтобы достичь определенного уровня, спорт вынуждал меня взрослеть, преодолевать свои слабости и свои страхи. Это заставило меня почувствовать эмоции, которые я всегда буду нести в своем сердце, и благодаря спорту я стала женщиной, которой являюсь сейчас.

Однако теперь я достигла предела своих спортивных и человеческих ресурсов, чтобы и впредь быть в состоянии проявить себя наилучшим образом. По этой причине я решила оставить большой спорт — спокойно и с осознанием того, что я отдала все, что могла.