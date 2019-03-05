Источник: Васильева признана виновной в пропуске допинг-тестов и пропустит ЧМ

Российская биатлонистка Маргарита Васильева признана виновной в пропуске трех допинг-тестов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. 27-летняя спортсменка пропустит чемпионат мира в шведском Эстерсунде, который пройдет с 7 по 17 марта.

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось рассмотрением дела, не приняло объяснений Васильевой. Она пыталась доказать, что случайно пропустила третий допинг-тест за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.

- Решение по Васильевой пришло, ей засчитан третий флажок. На чемпионат мира она не приедет, - приводит ТАСС слова источника. - до 14 марта она может подать апелляцию.

После рассмотрения апелляции дело будет передано в Международный союз биатлонистов (IBU). Россиянку могут дисквалифицировать на срок от года до двух лет.

Васильева занимает 34-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 155 очков.

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