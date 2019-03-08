Ирина Кривко: "Мы с Алимбековой отравились в Эстерсунде"

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заявила, что пропустила смешанную эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде из-за отравления. В гонке по той же причине не принимала участия и Динара Алимбекова.

- Действительно, мы с Динарой пропустили смешанную эстафету по причине не лучшего самочувствия, - приводит слова Кривко Sputnik.by. - Но у нас случилось достаточно банальное пищевое отравление. Да, температура, конечно, поднялась, но не критично и ненадолго. А, кроме того, все случилось здесь, а не в Раубичах на подготовительном сборе. Мы отравились уже в Эстерсунде. Совершенно точно, что не дома.

Напомним, Кривко и Алимбекова являются олимпийскими чемпионками-2018 в женской эстафете. На чемпионате мира в Эстерсунде Белоруссию в смешанной гонке представляли Анна Сола, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Они заняли 13-е место.

Все о биатлоне - здесь