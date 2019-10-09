IBU: вопрос восстановления СБР отложен не из-за ситуации с РУСАДА

Международный союз биатлонистов (IBU) не будет рассматривать вопрос восстановления Союза биатлонистов России (СБР) в октябре по той причине, что хочет увидеть прогресс по части реализации российской стороной 12 критериев. По словам президента IBU Олле Далина, это никак не связано с расследованием ВАДА.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года.

— Связано ли то, что конгрессом IBU не будет рассматриваться вопрос восстановления СБР, с действиями ВАДА? Нет, это вопрос реализации 12 критериев, — цитирует РИА Новости Далина. — Я хочу подчеркнуть, что я очень доволен той качественной работой, которая проделана СБР и РУСАДА. Но теперь нам надо увидеть больше в плане реализаци.

Напомним, IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Россия могла продолжить заявлять биатлонистов на соревнования, но лишилась возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. СБР необходимо выполнить 12 критериев для восстановления.