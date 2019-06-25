IBU требует от Васильевой погасить все расходы по слушанию

Международный союз биатлонистов (IBU) не начал слушание по допинговому делу россиянки Маргариты Васильевой, так как требует от нее оплату всех расходов. Об этом сообщил официальный представитель Васильевой Сергей Лисин.

— Решения по делу нет, — цитируют Лисина "Известия". — Ситуация следующая: IBU хочет, чтобы Васильева полностью покрыла все расходы по слушанию. То есть заплатила гонорары не только своим защитникам, но и адвокатам IBU, а также оплатила приезд судей на заседание. Сумма огромная, спортсменке ее не потянуть. 6 июня мы отправили заявление Васильевой (дедлайн был 12 июня), в котором говорилось, что она не считает это справедливым и что каждая сторона должна платить за себя сама. 20 июня нам пришло уведомление от дисциплинарной панели IBU, что они ничего не получали от нас. Я продублировал им текст заявления с разных адресов. Возможно, у них какие-то технические проблемы с почтой. Поэтому мы до сих пор ждем ответа по разрешению сложившейся ситуации.

28-летней биатлонистке грозит дисквалификация от одного до двух лет. Она пропустила три допинг-теста.