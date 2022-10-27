IBU просит СБР оплатить ежегодный взнос за пропускаемый россиянами сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) обратился к Союзу биатлонистов России (СБР) с просьбой об оплате ежегодных взносов в IBU, несмотря на временную приостановку членства в международной организации.

«IBU обратился к СБР с просьбой оплатить их членский взнос в размере 150 евро за сезон-2022/23. Несмотря на то что членство СБР в настоящее время приостановлено, СБР должен продолжать соблюдать обязательства члена национальной федерации в соответствии с уставом IBU», — цитирует ТАСС представителя организации.

В IBU отметили, что взнос должен быть оплачен независимо от того, будут ли российские спортсмены принимать участие в соревнованиях в этом сезоне.

IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. В конце марта организация объявила о решении приостановить членство СБР и БФБ.

16 сентября на конгрессе IBU продлили отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.