IBU продолжает расследование дел Слепцовой и Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) продолжает расследование о нарушении антидопинговых правил олимпийскими чемпионами Евгением Устюговым и Светланой Слепцовой.

В пятницу немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что двумя биатлонистами, о которых говорится в отчете следователей Всемирного антидопингового агентства о махинациях с базой данных московской лаборатории, являются Слепцова и Устюгов.

— IBU не комментирует эту информацию, можем только сообщить, что рассмотрение дел этих биатлонистов продолжается, — цитирует ТАСС заявление IBU.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил Слепцовой и Устюгову были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ними под подозрение тогда попали Александр Печенкин и Александр Чернышов, которых дисквалифицировали в июне.