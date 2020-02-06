Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

IBU доверил РУСАДА тестировать половину российских биатлонистов из своего пула

19:12
Теги:

Международный союз биатлонистов (IBU) передал Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) права на тестирование около половины российских спортсменов, которые находились в пуле организации, сообщает ТАСС.

До октября в пуле тестирования IBU находилось 57 российских биатлонистов, которые проверялись Международным агентством по тестированию (ITA). Сейчас более половины из этого числа тестируются уже РУСАДА.

Российские биатлонисты в прошлом году проверялись на допинг чаще биатлонистов из других стран. Это является одним из условий восстановления прав СБР в IBU.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7704149

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир