IBU доверил РУСАДА тестировать половину российских биатлонистов из своего пула

Международный союз биатлонистов (IBU) передал Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) права на тестирование около половины российских спортсменов, которые находились в пуле организации, сообщает ТАСС.

До октября в пуле тестирования IBU находилось 57 российских биатлонистов, которые проверялись Международным агентством по тестированию (ITA). Сейчас более половины из этого числа тестируются уже РУСАДА.

Российские биатлонисты в прошлом году проверялись на допинг чаще биатлонистов из других стран. Это является одним из условий восстановления прав СБР в IBU.