Член правления СБР и супруг двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий Андрей Левунин в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт в российском биатлоне. Правление в данный момент добивается отставки главы СБР Владимира Драчева, который блокирует назначение на пост главного тренера Валерия Польховского.

— Польховского изначально звали с прицелом на позицию главного?

— Конечно. Когда сейчас президент говорит, что такого не было, это неправда. На тот момент сложилась такая ситуация, что единственным источником информации для правления о ситуации в команде стали слова самого Драчева и разрозненные записки старших тренеров Белозерова и Норицына. Валерия Николаевича мы изначально приглашали на позицию вице-президента по спорту, как раз чтобы заполнить этот пробел. Но поскольку должность уже была занята Сергеем Чепиковым, Владимир Петрович сказал так: «Давайте я с Чепиковым поговорю, и со временем мы сделаем замену». Тогда это был первый опыт, поэтому мы поверили. Сейчас я уже понимаю, что это стиль Владимира Петровича: любую проблему можно затянуть, заиграть, а потом все и забудется.

— Вам не кажется странным, когда Польховского приглашают фактически на позицию главного тренера, при том, что идет сезон и у команды есть действующий главный тренер Анатолий Хованцев?

— Мы и хотели сделать Валерия Николаевича именно вице-президентом по спорту, чтобы выстроить правильную структуру и дать ему возможность нормально работать. Но когда Драчев приехал на этапы Кубка мира, он представил ситуацию так, что Польховский занимается организацией быта команды, устраивает трансферы и все прочее. Тому же Хованцеву никто не сказал, что Польховский старше по должности. С этого момента и пошли все разногласия. Если бы команде сразу сказали, что вот — вице-президент по спорту и вы ему подчиняетесь, не думаю, что были бы какие-то проблемы. Из командировки Польховского ждали с отчетом по делам в команде. После чего планировалось подготовить и провести тренерский совет, на котором выработать совместные предложения по формированию тренерского штаба и дальнейшей подготовки команд. Для организации данного процесса была сформирована рабочая группа из вице-президента по обеспечению деятельности команд, вице-президента по спорту и председателя тренерского совета СБР, установлены сроки работы. Но взаимодействия между участниками группы не произошло, даже с учетом переносов срока работы. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Левунина — на сайте СБР