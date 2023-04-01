Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:13

Хованцев: «Сейчас в МОК к нам неоднозначный подход»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о требованиях МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

— На днях МОК назвал условия, по которым спортивные федерации могут допустить к международным турнирам российских спортсменов. Нужно соглашаться на все пункты заявления?

— Вопрос в первую очередь нужно задать федерациям и спортсменам. Но я считаю, что условия слишком жесткие, — приводит Metaratings.ru слова Хованцева.

— Если вы были бы спортсменом, то как поступили бы?

— Сейчас к нам неоднозначный подход. В Сирии тоже проводятся военные действия, но почему к ним нет такого отношения?

— Уровень российского спорта в целом может упасть?

— Я думаю, что нет. При таком насыщенном календаре и премиальных, которые выделяются, турниры выглядят материально интересными. А это играет не последнюю роль для того, чтобы поддержать спорт.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://metaratings.ru/news/khovancev-v-mok-k-nam-neodnoznachnyi-podkhod-v-sirii-tozhe-provodyatsya-voennye-deistviya-no-pochemu-k-nim-net-takogo-otnosheniya-239895/
Анатолий Хованцев
МОК
1
Читайте также
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биатлонистка Смольская объяснила отсутствие интервью: «Не нравится, что пишут СМИ»

Поршнев — о третьем месте в масс-старте на ЧР: «Эмоции только положительные»
Новости
RSS RSS
Все новости