Хованцев высказался об уходе Польховского с поста главного тренера сборной России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» уход Валерия Польховского с поста главного тренера сборной России по биатлону.

«Видимо, состояние здоровья не позволяет Польховскому работать. Это правильное решение. Решения главного тренера должны быть независимы от состояния здоровья. Я не думаю, что это сильно повлияет. Учитывая слова Польховского, что он не вмешивается в подготовку команд. Не думаю, что это негативно скажется на подготовке», — сказал Польховский «СЭ».

67-летний Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России по биатлону. В 2011-м стал главным тренером национальной команды, а в 2013-м — советником президента СБР. Также он работал со сборными Казахстана и Белоруссии . В 2019 году вернулся в Россию и занял пост вице-президента СБР. Сборную России он возглавил в августе 2020 года.

(Данил Алешин)