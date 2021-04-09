Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал уход Валерия Польховского с поста главного тренера сборной России.

«Не скажу, что уход Польховского стал для меня неожиданностью. Валерий Николаевич — опытный специалист, он пригодился бы сборной. Я не думаю, что это подковерные игры. Виктор Майгуров не является сторонником данных методов. Не удивлюсь, если в будущем Польховский может вернуться в сборную. Почему нет?», — сказал Ярошенко «СЭ».

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Валерий Польховский по состоянию здоровья покинет пост главного тренера сборной России после 31 мая. Михаил Шашилов и Юрий Каминский продолжат работу на постах старших тренеров женской и мужской сборных.

(Владислав Флегонтов)