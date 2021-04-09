Богалий прокомментировала отставку Польховского с поста главного тренера сборной

Олимпийская чемпионка Анна Богалий в беседе с «СЭ» прокомментировала уход Валерия Польховского с поста главного тренера сборной России по биатлону.

«Насколько мне известно, Валерий Николаевич сам выразил инициативу покинуть пост главного тренера сборной России по состоянию здоровья. Его никто не убирал. Нашей команде стоит более ответственно и серьезно тренироваться. Только тогда у нас будет результат. Один в поле — не воин. Если Польховский принял решение оставить свою должность, значит на это есть весомые причины. Даже не знаю, кто может занять его место», — рассказала Богалий «СЭ».

9 апреля стало известно, что Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону по состоянию здоровья после 31 мая.

(Вероника Ротенберг)