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Халили рассказал, что случится, если переборщить со стрелковыми тренировками перед соревнованиями

Алина Савинова
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Бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Карим Халили рассказал, почему решил заниматься биатлоном.

«Биатлон — это зрелищнее, более интересно. Да и потом я же не сказал, что не люблю стрелять. Просто отношусь к стрельбе, как к функциональной подготовке: ты точно так же выстраиваешь тренировочный план, так же «стравливаешь» нагрузку по мере приближения ответственных стартов — начинаешь меньше стрелять, меньше тренажить. Много стрельбы бывает обычно в летний период, когда закладывается база к сезону», — приводит RT слова Халили.

Также он объяснил, что случится, если переборщить со стрелковыми тренировками.

«Если переборщить со стрелковыми тренировками перед соревнованиями, голова может просто не успеть отдохнуть. Собственно, это даже летом случается — когда на сборах много внимания уделяется именно стрельбе, у многих к концу этих сборов стрельба просто начинает рассыпаться. С другой стороны, именно поэтому голова так сильно устает. Падает концентрация — появляются ошибки, которые входят в привычку. И вот это уже опасно», — добавил биатлонист.

Халили занял второе место в суперспринте на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске. Гонка прошла сегодня, 16 января. В общем зачете Кубка России 24-летний спортсмен занимает 1-е место (453 очка).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1098003-halili-strelba-trenirovki
Биатлон
Карим Халили
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