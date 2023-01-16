Гурьев: «С Каминским Куклина обрела вторую молодость»

Бывший личный тренер Ларисы Куклиной Леонид Гурьев прокомментировал победу подопечной в суперспринте в рамках чемпионата России в Рыбинске.

«С Ларисой Куклиной я работал десять лет, поэтому не удивлен, что она справилась с ветром. Стрелковую часть ей ставил, базовую работу проводил. Если есть хорошая базовая стрелковая работа, то ты будешь и в ветер стрелять лучше. Мы тренеры говорим: «Почему ветер тобой управляет, а не ты ветром».

Сейчас в работе с молодыми спортсменками поэтому провожу тренаж перед тренировкой на улице, чтобы привыкали не к тепличным, а к реальным условиям.Я поздравил сегодня Ларису, приятно, что у нее появилась вторая молодость.

С Юрием Каминским они хорошо нашли общий язык. Их тандем работает продуктивно, и Лариса довольна хорошим взаимопониманием. Все это выливается в хороший результат», — рассказал Гурьев Metaratings.ru.