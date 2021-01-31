Александр Тихонов считает, что Гараничеву пора найти себя вне биатлона

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» результаты сборной России в сингл-миксте на чемпионате Европы. Российская команда, в составе которой выступили Лариса Куклина и Евгений Гараничев, заняла третье место.

— Вторых не помнят, — сказал Тихонов. — С таким ходом, с такой стрельбой мы прекрасно понимаем, что норвежцы, французы и итальянцы доминируют. Если мы Якова Фака, который скоро уже будет дедушкой, не можем обыграть, то о чем нам говорить. Надежда только на разум самих спортсменов, потому что тренерский состав — это должности по объявлению, я их так называю. Если спортсмены смогут сами, хорошо восстановившись, накопив энергии, подойти к чемпионату мира, то еще что-то можно ожидать.

Насчет Гараничева, думаю, что здесь уже нужно взять на себя смелость и Жене самому сказать, что на мире он проиграет 3-4 минуты. Шансов нет. Он хороший парень, труженик, прекрасно к нему отношусь, но всему свое время. Ты уважаемый спортсмен в Тюмени, ищи свое место в жизни. За это время можно было бы накатать одного-двух более молодых спортсменов. Если уж терять, то хотя бы ради будущего.

(Екатерина Звенигородская)