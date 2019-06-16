Губерниев выразил соболезнования семье погибшего 17-летнего биатлониста

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме выразил соболезнования родным и близким погибшего биатлониста Артемия Хасанкаева. 17-летний спортсмен скончался на тренировочном сборе в Крыму.

- Артемий Хасанкаев!!!! 17 лет, талантливый биатлонист!!! Умер на сборе в Крыму!!!! Соболезную родным и близким! - написал Губерниев.

Хасанкаев был членом юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрблье он занял 14-е место в индивидуальной гонке.

Сезон-2018/19 Хасанкаев закончил на третьем месте в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

Ушел на пробежку и не вернулся. В Крыму погиб 17-летний биатлонист