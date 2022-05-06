Губерниев о тренерах сборной по биатлону: «Мужским составом доволен, а вот к женскому у меня есть вопросы!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на обновленный тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2022/23.

«Я по-прежнему считаю очень странным сначала выбирать тренера сборной, а уже потом президента СБР. Это просто плохо. Мне непонятно, почему этого не видит ни Министерство спорта, ни Олимпийский комитент. Если будет Майгуров — это будет одна история, если придет Нуждов, это будет совершенно другая ситуация. А тренеров уже назначили!

Если говорить по составу: мужской состав мне понятен. А вот по поводу женского состава у меня есть вопросы. Им не хватает тренера калибра Падина. Нет сомнений в том, что должен работать Шашилов со своей группой. В целом мужским составом я доволен, а вот к женскому у меня есть вопросы!" — сказал Губерниев «СЭ».

Мужскую команду к новому сезону будут готовить Юрий Каминский и Сергей Башкиров, а женскую — Михаил Шашилов и Артем Истомин.