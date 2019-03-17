"Гонка отняла у меня много энергии". Херманн - о бронзе в масс-старте на ЧМ

Немецкая биатлонистка Дениза Херманн заявила, что тяжелые погодные условия во время масс-старта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде отняли у нее много энергии на трассе. 30-летняя спортсменка завоевала бронзу в этой гонке.

- Я стартовала очень быстро, потому что всегда теряю очень много времени на стрельбище, - приводит слова Херманн официальный сайт IBU. - На последнем круге мне пришлось серьезно работать ногами, поскольку я допустила четыре промаха в гонке. На трассе было очень ветрено. Гонка отняла у меня много энергии.

Херманн на чемпионате мира в Эстерсунде завоевала еще две медали: золото в гонке преследования и серебро в смешанной эстафете.

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