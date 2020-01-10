Россиянка Екатерина Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Осрблье. Она не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла еще одна представительница России Евгения Павлова, которая отстала от победительницы на 37,5 секунд.

Биатлон

Осрблье (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Индивидуальная гонка 12,5 км

1. Екатерина Глазырина (Россия) — 36.19,8 (0 промахов)

2. Евгения Павлова (Россия) — отставание 37,5 (0)

3. Алексия Рунггальдьер (Италия) — 40,6 (1)

4. Эмма Нильссон (Швеция) — 42,4 (1)

5. Каролин Хорхлер (Германия) — 1.01,7 (2)

6. Дидра Ирвин (США) — 1.40,4 (2)

12. Виктория Сливко (Россия) — 2.13,6 (2)

19. Анна Никулина (Россия) — 2.52,6 (3)

35. Ульяна Кайшева (Россия) — 4.07,4 (5)

43. Наталья Гербулова (Россия) — 4.55,6 (5)