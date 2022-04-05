Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:49

Майгуров: «Возможны проблемы с винтовками и патронами. Как минимум, они могут сильно подорожать»

Глава СБР Майгуров сообщил о возможных проблемах с винтовками и патронами
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что могут возникнуть проблемы с винтовками и патронами. Также будет рассмотрен вопрос импортозамещения.

«Наш финансовый год закончится 31 мая, и мы дадим там полный отчет. В этом году сумма однозначно превысит прошлогоднюю. У нас есть основной спонсор «Газпром», который закрывает 30 процентов наших потребностей. Плюс у нас по ходу года были соглашения с компаниями, которых я не буду называть. Мы их не рекламировали, они сами так хотели, но они любят спорт. Плюс никуда не деваются букмекерские конторы.

30 апреля закончится контракт со швейцарской компанией по экипировке. Мы намеревались это сделать еще в феврале, до всех событий. Планируем подписать контракт с российским брендом KV+. Возможны проблемы с винтовками и патронами. Как минимум, они могут сильно подорожать. Будем обсуждать здесь импортозамещение. У нас есть тот же завод Калашникова», — рассказал Майгуров.

Напомним, что IBU приостанавил членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.

Биатлон
Виктор Майгуров
0
Читайте также
Бывших россиянок гонят из сборной Украины по биатлону. Глава ФБУ пытается их защитить
Как спасти российский спорт: новые Игры доброй воли с Китаем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майгуров: «В декабре будет большой международный старт — российско-китайские игры на олимпийских объектах Пекина»

Майгуров сообщил, что в начале мая у СБР запланирована встреча с IBU
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости