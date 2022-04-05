Майгуров: «Возможны проблемы с винтовками и патронами. Как минимум, они могут сильно подорожать»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что могут возникнуть проблемы с винтовками и патронами. Также будет рассмотрен вопрос импортозамещения.

«Наш финансовый год закончится 31 мая, и мы дадим там полный отчет. В этом году сумма однозначно превысит прошлогоднюю. У нас есть основной спонсор «Газпром», который закрывает 30 процентов наших потребностей. Плюс у нас по ходу года были соглашения с компаниями, которых я не буду называть. Мы их не рекламировали, они сами так хотели, но они любят спорт. Плюс никуда не деваются букмекерские конторы.

30 апреля закончится контракт со швейцарской компанией по экипировке. Мы намеревались это сделать еще в феврале, до всех событий. Планируем подписать контракт с российским брендом KV+. Возможны проблемы с винтовками и патронами. Как минимум, они могут сильно подорожать. Будем обсуждать здесь импортозамещение. У нас есть тот же завод Калашникова», — рассказал Майгуров.