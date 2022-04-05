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Майгуров: «В декабре будет большой международный старт — российско-китайские игры на олимпийских объектах Пекина»

Майгуров сообщил, что в декабре 2022 года пройдут российско-китайские игры по биатлону
Сергей Федоров
Корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о совместном турнире с Китаем.

«У нас в декабре большой международный старт — российско-китайские игры на олимпийских объектах Пекина. Китайские спортсмены готовятся на максимуме к нему. Пока уровень в биатлоне у них не самый большой, но мы будем приглашать спортсменов из многих стран. Если будет хороший призовой фонд, то могут откликнуться многие отдельные спортсмены», — сказал Майгуров.

В начале марта международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов. Позже IBU приостанавил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.

Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
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