Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о совместном турнире с Китаем.

«У нас в декабре большой международный старт — российско-китайские игры на олимпийских объектах Пекина. Китайские спортсмены готовятся на максимуме к нему. Пока уровень в биатлоне у них не самый большой, но мы будем приглашать спортсменов из многих стран. Если будет хороший призовой фонд, то могут откликнуться многие отдельные спортсмены», — сказал Майгуров.

В начале марта международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов. Позже IBU приостанавил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.