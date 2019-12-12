Глава СБР Драчев поддерживает предложение Матвиенко провести альтернативные Олимпийские игры
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился своим мнением по поводу участия на Олимпиаде под нейтральным флагом. По словам руководителя, до зимних Игр-2022 еще долго и есть время принять правильное решение.
— Ваш коллега Петр Толстой сказал, что ехать под нейтральным флагом на Олимпиаду не стоит. Сейчас вы увидите его в Госдуме, что скажете?
— У людей разные мнения. Надо взвесить все предложения и принять единственно правильное решение.
— Если бы сказали решать прямо сейчас: ехать под нейтральным флагом или не ехать. Ваша позиция?
— У нас до Олимпиады еще долго. Три года. Мое решение мы обсудим. У нас уже было предложение от Валентины Ивановны Матвиенко провести альтернативные Олимпийские игры. В общем-то, поддерживаю. Надо задействовать наши объекты, которых очень много.
— А с кем соревноваться? С Киргизией и Казахстаном?
— А какая разница? Если там мы вообще не будем бегать. Надо же бегать где-то. (Владимир Иванов)