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Резцова: «Семинский перевал — хорошее место для подготовки, но там трудно находиться»

13:27
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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о своей подготовке к сезону на Семинском перевале.

«Это хорошее место для подготовки. Но находиться там очень тяжело: каждый раз, когда я туда приезжаю, поначалу ничего не хочется, настроения нет. Там делать нечего — вокруг нет ничего на 30 км. И туда я приехала с дочкой. То есть я настолько хотела тренироваться, что приехала туда! Туда же лететь пять часов, плюс добираться два часа на машине. Много вещей, пришлось у местных просить кроватку для дочки. И несмотря ни на что, вопреки всем трудностям, я все равно поехала туда. Все ради результата», — приводит ТАСС слова Резцовой.

Резцова возобновила тренировки в мае 2021 года после декрета. На чемпионате России по летнему биатлону спортсменка заняла 4-е место в индивидуальной гонке, а в спринте финишировала 2-й.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12504401

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Иван Торопцев все материалы автора

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