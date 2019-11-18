Франция объявила состав на первый этап Кубка мира

Сборная Франции объявила состав на первый этап Кубка мира-2019/20. Пройдет он в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 6 декабря. В заявку вошел пятикратный олимпийский чемпион, семикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» и 11-кратный чемпион мира Мартен Фуркад.

Мужчины: Фабьен Клод, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антуан Гигонна, Эмильен Жаклен.

Женщины: Селия Аймунье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хлое Шевалье, Каролин Коломбо, Юлия Симон.