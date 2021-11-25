Фрацшер выиграл спринт на этапе Кубка IBU, Томшин на пятом месте

Немецкий биатлонист Лукас Фрацшер одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU в Идре (Швеция).

Результат победителя — 24 минуты и 10,6 секунды при одном штрафном круге. Второе место занял норвежец Сверре Дален Аспенес, отставший от победителя на 0,3 секунды. Третьим стал немец Йоханнес Кюн (+1,6).

Лучшим среди россиян стал Василий Томшин. Он занял пятое место — +29,3 при двух промахах. В топ-10 также попал Александр Поварницын ( +34,0 и один промах). 12-я позиция у Антона Бабикова.

Идре (Швеция)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Лукас Фрацшер (Германия) — 24:10.6 (1 шт. круг)

2. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — отставание 0.3 (1)

3. Йоханнес Кюн (Германия) — 1.6 (1)

4. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 24.7 (3)

5. Василий Томшин (Россия) — 29.3 (2)

6. Эмильен Клод (Франция) — 29.7 (2)

9. Александр Поварницын (Россия) — 34.0 (1)

12. Антон Бабиков (Россия) — 43.2 (2)

13. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 52.4 (2)

62. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2:32.3 (5)