Немецкая биатлонистка Визенартер выиграла спринт на Кубке IBU, Шевченко пришла 4-ой

Немецкая биатлонистка Марион Визенартер одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в шведском Идре.

Лучшей среди российских спортсменок стала Анастасия Шевченко. Она заняла 4-е место, сделав один промах и проиграв победительнице 3,7 секунды.

Второе место на турнире заняла француженка Каролин Коломбо, тройку лидеров замкнула украинка Дарья Блашко.

Биатлон

Идре (Швеция)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Марион Вайзенсартер (Германия) — 21.02,3 (1 шт. круг)

2. Каролин Коломбо (Франция) — отставание 0,5 (2)

3. Дарья Блашко (Украина) — 3,1 (1)

4. Анастасия Шевченко (Россия) — 3,7 (1)

5. Элизабет Хегберг (Швеция) — 10,0 (1)

6. Марен Хаммершмидт (Германия) — 10,3 (2)

9. Евгения Буртасова (Россия) — 18,3 (1)

18. Тамара Дербушева (Россия) — 50,1 (1)

34. Анастасия Гореева (Россия) — 1.21,4 (4)

47. Екатерина Носкова (Россия) — 1.45,7 (4)

69. Наталья Гербулова (Россия) — 2.26,0 (5)