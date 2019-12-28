Российскому биатлонисту Матвею Елисееву присвоили звание «Заслуженный мастер спорта». Об этом сообщает сайт Министерства спорта РФ. Приказ от 18 декабря был опубликован на сайте ведомства.

Также звание заслуженного тренера России получил отец спортсмена Павел Елисеев, который является личным тренером сына.

26-летний биатлонист занимает 12-е место в общем зачете Кубка мира. Он занял третье место в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В его активе одна победа на этапе Кубка мира в личных гонках и три — в эстафетах. Чемпион и серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата мира в эстафете.