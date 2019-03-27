Экспертный совет Минспорта РФ оценит выступление биатлонистов в минувшем сезоне 5 апреля

Экспертный совет Министерства спорта РФ оценит выступление российских биатлонистов в прошедшем сезоне на заседании, которое состоится 5 апреля.

- Экспертный совет Минспорта 5 апреля обсудит итоги выступления российских биатлонистов в сезоне-2018/19, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Союза биатлонистов России.

Напомним, на чемпионате мира в шведском Эстерсунде сборная России завоевала три медали: серебро в спринте досталось Александру Логинову, серебро в масс-старте - Екатерине Юрловой-Перхт, бронза - мужской команде в эстафете.

В общем зачете Кубка мира лучшим результатом среди мужчин стало второе место Логинова, среди женщин - 14-я позиция Юрловой-Перхт.

Все о биатлоне - здесь