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Эдуард Латыпов: «Удовольствия пока не получаю, но удавалось держаться за соперниками»

15:56
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Он занял 46-е место с двумя штрафными кругами.

— Мне бежалось лучше, чем в предыдущих гонках. Какой-то проблеск в самочувствии был, — сказал в эфире «Матч ТВ» Латыпов. — Мог стрелять на ноль, были досадные ошибки. Удовольствия пока не получаю, но удавалось держаться за соперниками. Немного проигрывал, конечно, но далеко не отпускал.

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