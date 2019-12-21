Эдуард Латыпов: «Удовольствия пока не получаю, но удавалось держаться за соперниками»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Он занял 46-е место с двумя штрафными кругами.

— Мне бежалось лучше, чем в предыдущих гонках. Какой-то проблеск в самочувствии был, — сказал в эфире «Матч ТВ» Латыпов. — Мог стрелять на ноль, были досадные ошибки. Удовольствия пока не получаю, но удавалось держаться за соперниками. Немного проигрывал, конечно, но далеко не отпускал.