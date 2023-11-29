Истомин: «Главное, что в забегах на сто метров никто не пострадал»

Старший тренер женской сборной России Артем Истомин прокомментировал результаты биатлонистов в забегах на сто метров в рамках пролога ко второму этапу Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я бы не назвал прошедший пролог разрядкой. Для нас эти соревнования возникли неожиданно. Если говорить об их результатах, то ничего удивительного не произошло. То, что должно было быть, то и случилось. О том, кто будет там соревноваться, я узнал уже по факту. У меня спросили, как это отразится на тренировочных планах, и я ответил, что никакие планы мы менять не будем. Как это отразится, покажет время. Главное, что никто не пострадал, и все живы и здоровы», — цитирует Истомина Metaratings.ru.

В забегах на сто метров победы одержали Анна Грухвина и Александр Корнев. Соревнования прошли 28 ноября.