Васильев считает, что женскую сборную России на 4 года должен возглавить Андрей Падин

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты женского масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске, где победу одержала Кристина Резцова.

«Биатлон и есть сама интрига, так было всегда. Это и привлекает многих болельщиков. Кристина сегодня поставила жирную точку на этом сезоне, соблюла баланс между быстрым ходом и стрельбой. Рад за нее. В этом году она очевидно самая сильная ногами, но были проблемы со стрельбой. Вчера она сказала, что, наконец, почувствовала усталость и все оставшиеся силы копит на последнюю гонку. Возможно, эта относительно сбалансированная скорость и позволила ей сегодня выиграть. А то она обычно неслась как угорелая и не могла переключиться на огневом рубеже. Сегодня у нее получилось, надо сделать выводы и в будущем следовать этому сбалансированному стилю», — сказал Васильев «СЭ».

Также Васильев оценил выступления остальных спортсменок.

«Сливко пришла второй, подтвердила свой высокий статус. Это здорово, Вика хорошо заканчивает. Здесь налицо работа Андрея Падина, с которым она постоянно в контакте. Я очень надеюсь, что он возглавит женскую сборную и будет ее готовить 4 года, если он сам согласится. Его результаты в белорусской команде не нуждаются в рекламе. Рад за бронзу Мироновой. Ее в этом году так натренировал Шашилов, что она вообще перестала бежать. Обидно, она всегда отличалась быстрым ходом, но не всегда хорошей стрельбой. А сейчас еще и бежать перестала. Сегодняшнее третье место — достойное завершение сезона. Надеюсь, Шашилов ее больше тренировать не будет. Пусть ее тренирует Падин или кто-нибудь другой, но только не Шашилов. Нужно чтобы ее кто-нибудь, наконец-то, научил стрелять. Лариса Куклина что-то загрустила на последнем круге, жалко. Хорошо себя на этом чемпионате проявила Казакевич. Всегда говорил, что она очень способная и талантливая. Таким, как Казакевич и Миронова нужно уделять особое внимание, чтобы они раскрылись по-настоящему. К сожалению, они попали в лапы Шашилова, он запрятал их таланты подальше. Казакевич одна из сильнейших спортсменок на сегодня», — добавил Васильев.

Открытый чемпионат России завершится 3 апреля.