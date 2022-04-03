Экс-президент СБР: «У нас в сборной никто не может конкурировать с Резцовой. Она спасла сезон»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты женского масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Победу одержала Кристина Резцова.

«Причины преимущества Кристины по ходу надо смотреть по общей картине. Она отдыхала год, родила. Это большой стресс для организма, который ей пошел на пользу. Я бы даже сказал, что это легкое омоложение. Всегда говорили: «Если хочешь нормально выступить, надо забеременеть». Она все на позитиве сделала плюс ее хорошая работа после отдыха дала результат. В целом женскую команду спасла только она, больше ни у кого не было шансов для попадания в шестерку на Кубке мира. А за счет Кристины и команда немного ожила, и результаты хоть какие-то были. Но вообще очень нестабильная была ситуация в женской сборной в этом году, нет ни одной спортсменки, кто мог бы конкурировать с Кристиной», — сказал Драчев «СЭ».

Также экс-глава СБР оценил выступления Ларисы Куклиной, которая финишировала пятой.

«На мой взгляд, огромное желание Ларисы показать хороший результат, на который она способна, играет с ней злую шутку. Она перегорает, у нее что-то не получается именно в компонентах. Три компонента биатлона: ход, стрельба и скорострельность. Все это соединить могут только настоящие лидеры, Ларисе пока сложно это сделать. А в биатлоне очень важно соединять эти компоненты. Даже у лидеров при проблемах с одним из компонентов сразу начинается общий спад. Такое было, например, у Экхофф. У Ларисы самая большая проблема, когда она не может все компоненты. Она много работает, но пока не получается никак пройти себя. И стрельба есть, и скорострельность бывает, но ход у нее страдает», — добавил Драчев.

Открытый чемпионат России завершится 3 апреля.