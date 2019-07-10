Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер не получила визу для поездки в Пакистан

Двукратная олимпийская чемпионка-2018 Лаура Дальмайер опубликовала новую фотографию в Instagram. 25-летняя немка сообщила, что ей не дали визу в Пакистан.

Отметим, что Дальмайер объявила о завершении карьеры в 25 лет. Биатлонистка является семикратной чемпионкой мира.

"Нет визы – нет Пакистана. К сожалению, моя запланированная экспедиция в эту интересную страну превратилась в не что иное, как вчерашний снег… Кстати, если говорить о снеге, то некоторое время назад мы побывали в Альпах, где его было полно. Через невероятные пики хребта Куффнера мы проследовали к вершине горы Мон-Моди", – подписала фото Дальмайер.

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