Драчев отреагировал на потерю полной квоты женской сборной России по биатлону

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал потерю максимальной квоты в женской сборной России на следующий сезон.

«Такие результаты очень печальны для России. У нас огромная страна, в которой занимаются более десяти тысяч биатлонистов, а теперь будет пять спортсменов, выступающих на Кубке мира. И это перед олимпийским сезоном. Для команды это плохо, сразу уменьшаются возможности пробовать молодых спортсменов. Я бы не был категоричен. Сегодня девочки боролись, старались. У меня больше вопросов именно к руководству, а не к тренерскому штабу. У них все хорошо», — сказал Драчев «СЭ».

19 марта в шведском Эстерсунде на последнем этапе соревнований прошла женская спринтерская гонка. Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 16-е место.

(Владимир Пушкарев)