Расписание финального этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Завтра, 19 марта, стартует финальный этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

Соревнования откроет женский спринт, а завершится международные сезон 21 марта мужским масс-стартом.

Расписание всех гонок на заключительном этапе Кубка мира:

19 марта

14.30 (по московскому времени) — спринт, женщины.

17.30 — спринт, мужчины.

20 марта

14.15 — гонка преследования, женщины.

17.15 — гонка преследования, мужчины.

21 марта

15.00 — масс-старт, женщины.

17.30 — масс-старт, мужчины.

Напомним, что финальный этап Кубка мира должен был пройти в Хольменколлене, однако из-за карантина в Норвегии этап был перенесен в Швецию.

Победителем общего зачета Кубка мира в этом сезоне досрочно стала норвежка Тириль Экхофф. У мужчин лидиром является норвежец Йоханнес Бе.