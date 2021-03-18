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Расписание финального этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

09:20
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Завтра, 19 марта, стартует финальный этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

Соревнования откроет женский спринт, а завершится международные сезон 21 марта мужским масс-стартом.

Расписание всех гонок на заключительном этапе Кубка мира:

19 марта
14.30 (по московскому времени) — спринт, женщины.
17.30 — спринт, мужчины.
20 марта
14.15 — гонка преследования, женщины.
17.15 — гонка преследования, мужчины.
21 марта
15.00 — масс-старт, женщины.
17.30 — масс-старт, мужчины.

Напомним, что финальный этап Кубка мира должен был пройти в Хольменколлене, однако из-за карантина в Норвегии этап был перенесен в Швецию.

Победителем общего зачета Кубка мира в этом сезоне досрочно стала норвежка Тириль Экхофф. У мужчин лидиром является норвежец Йоханнес Бе.

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