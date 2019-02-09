Дмитрий Васильев: "Состав женской сборной России по биатлону на эстафету был выбран неудачно"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что тренерский штаб сборной России сделал неправильный выбор состава женской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Кэнморе. Россиянки заняли 10-е место, отстав от победителей на 4 минуты 39,2 секунды.

- Очень неудачный выбор был сделан, поэтому такое выступление, - приводит ТАСС слова Васильева. - Для того, чтобы хорошо выступать, нужно хорошо готовиться, либо ставить спортсменов, которые более-менее готовы, а в таком состоянии, в котором была вчера Васнецова, даже тренироваться не надо, потому что на шести километрах проигрывать три минуты - даже не помню, когда такое было, это невероятно.

Я не знаю, что с ней сделали: если человек не готов, зачем его выставлять, тем более на первый этап - для меня вообще загадка. Я не знаю, как тренеры смотрят на состояние спортсменов и ставят их в эстафету, не понимаю, как можно ставить неготовых спортсменов на соревнования.

Напомним, в составе российской команды эстафету бежали Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева.

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