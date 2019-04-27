Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что при отборе в сборную России Евгения Сидорова сработал админинстративный ресурс. Сегодня был объявлен состав сборной, Сидоров попал в резервную команду. В составе не оказалось Максима Цветкова, Ирины Старых и Екатерины Глазыриной, которые были в расширенном списке.

- В общем и целом правильный состав, Цветков в этом сезоне никак себя не проявил, хотя ему давали авансы, - цитирует ТАСС Васильева. - Я бы в один ряд с ним поставил еще и Антона Бабикова, но он более мудрый, выступал на этапах Кубка IBU и заработал там неплохую репутацию, хотя на Кубке мира он был невыразительным. Я бы вместо него ввел в состав кого-то из молодых, даже тех, кто себя еще никак не проявил - Халили, Томшина, Малиновского, это хорошие ребята. Про Сидорова я слышал, но он еще не заслуживает быть даже в резервной команде, я думаю, здесь сработал административный ресурс.

В женской сборной произошла небольшая ротация, потому что не из кого выбирать, с женщинами у нас проблема, нет ярких звезд. Мне очень понравилась Казакевич - очень интересная девочка, я бы на нее обратил серьезное внимание. Правильно, что ее поставили в основной состав, но с ней надо работать: у нее нестабильная стрельба, а ход приличный. Остальные девушки среднего уровня, но надеюсь, что я ошибаюсь и они всех удивят.

У Глазыриной нехороший шлейф, зачем злить международную федерацию, так что это правильное решение. Судить по одному старту нельзя, если бы она была молодая, то можно было бы дать аванс, а она уже известная. Старых говорит, что она якобы хочет взять паузу и полечиться, но я не уверен, что она после этого сможет вернуться в форму.

Как отмечает ТАСС, Сидоров тренируется во Всеволжском районе Ленинградской области, где президент СБР Владимир Драчев был главой администрации с 2013 по 2016 год.