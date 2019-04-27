Союз биатлонистов России (СБР) утвердил составы женской и мужской сборных для прохождения централизованной подготовки к следующему сезону, сообщает ТАСС.

Мужчины

Основа: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Резерв: Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.

Женщины

Основа: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова.

Резерв: Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

Подготовку к новому сезону команды начнут на сборе, который пройдет с 14 по 30 мая в в Алтайском крае.